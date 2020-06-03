В Тольятти пассажирский автобус врезался в фуру, пострадали три девушки

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:55:28+03:00

По словам очевидцев, грузовик был просто припаркован на дороге

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 3 июня, в Тольятти произошло серьезное ДТП. На улице Борковской автобус «Нефаз», следовавший по 13-му маршруту, врезался в грузовик «Вольво». К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- За рулем автобуса находился 65-летний мужчина. Он двигался в направлении Южного шоссе. салоне в момент ДТП находились 12 пассажиров, - рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Травмы получили три девушки - одной из них 21 год, другой 24, а последней 32. Им оказана медицинская помощь. Добавим, что, по словам очевидцев, фура стояла на месте.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства аварии. Участников дорожного движения сотрудники ГИБДД просят быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU