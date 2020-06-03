В Самарской области дачник помешал размножаться бобрам

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:33:03+03:00

Он установил откачку воды из водоема для своей теплицы

Изменить размер текста: A A

Департамент охоты и рыболовства Самарской области в мае этого года выявил нарушителя в селе Бобровка Кинельского района. Мужчина установил откачку воды из местного водоема для полива своей теплицы.

– Своими действиями он повлек изменения в среде обитания животного мира. Это, в свою очередь, оказало влияние на размножение бобров. Подобное является нарушением федерального закона «О животном мире», – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты департамента составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. Он понесет соответствующую ответственность за свои действия. Всего ведомством с начала 2020 года было выявлено 473 различных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU