В Тольятти на детской площадке несколько часов пролежал труп человека
Страшная трагедия произошла накануне, во вторник, 2 июня, в автомобильной столице. Во дворе дома № 27 на Московском проспекте скончался неизвестный мужчина.
- Ему на вид около 40 лет, умер на детской площадке. Труп лежал там несколько часов - до позднего вечера. Был полный двор полиции, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Петр Николаев (личные данные изменены).
По предварительной версии, смерть не является криминальной. Как говорят очевидцы, возможно, человек скончался в результате эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU