В Тольятти на детской площадке несколько часов пролежал труп человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:11:24+03:00

По факту случившегося сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказывают местные жители, во вдоре после ЧП собралось очень много полиции

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Страшная трагедия произошла накануне, во вторник, 2 июня, в автомобильной столице. Во дворе дома № 27 на Московском проспекте скончался неизвестный мужчина.

- Ему на вид около 40 лет, умер на детской площадке. Труп лежал там несколько часов - до позднего вечера. Был полный двор полиции, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Петр Николаев (личные данные изменены).

По предварительной версии, смерть не является криминальной. Как говорят очевидцы, возможно, человек скончался в результате эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU