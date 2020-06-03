2020-06-03T12:20:26+03:00
Новости компаний

Стало известно, когда на прилавках Самары появится местная клубника

В этом году сбор ягод в Сергиевском районе начался раньше срока
Кристина АДАЕВА
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Фото предоставлено ГК СИНКОФото предоставлено ГК СИНКО
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Обычно первый урожай клубники в Сергиевском районе Самарской области начинают собирать 13-15 июня. Но в этом году ягода появилась раньше. Все благодаря скороспелым сортам и современным технологиям, которые использует предприятие «Сургутское». В этом году оно празднует 90-летие. Руководство отмечает, что богатый и ранний урожай – это своеобразный подарок природы на юбилей. Сейчас на территории яблочно-ягодного хозяйства в Самарской области посажено 30 гектаров клубники.

– Первую ягоду самого раннего сорта Брилла мы собрали еще 1 июня, а к концу недели должны созреть другие сорта – Джоли и Клери, – рассказывает исполнительный директор ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова. – Мы используем именно итальянские сорта, потому что они высокопродуктивные, скороспелые, устойчивые к возвратным заморозкам и болезням и, главное, обладают отличными органолептическими качествами.

Плантации с этим сортом были заложены весной 2019 года. Для закладки ягодников в «Сургутском» использовали посадочный материал, который подготовлен по современной технологии Фриго.

Ягоды итальянского сорта Брилла крупные, с нежной мякотью внутри и тонким земляничным ароматом. Их выращивали под пленкой, использовали капельный полив, корневую подкормку и тщательно обрабатывали междурядья от сорняков и вредителей.

- В этом году ожидаем урожай как минимум вдвое больше, чем в 2019-ом, - продолжает Елена Кардаполова.

В Сергиевском районе области растят не только клубнику, но и яблоки летних, осенних и зимних сортов, черную смородину, малину, черноплодную рябину. Из яблок делают пюре для кондитерских фабрик, а всю остальную продукцию садоводов - повидло, варенье, яблоки - продают под торговой маркой «ЯФО».

ОАО «Сургутское» в 2016 году вошло в группу компаний СИНКО. В прошлом году урожай яблочно-ягодного хозяйства составил 32% от валового сбора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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