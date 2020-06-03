Самарские таможенники задержали партию «паленых» кроссовок Nike
Самарские таможенники задержали на границе в районе села Большая Черниговка грузовик, который ехал в Москву. Автомобиль был забил обувью. Удалось насчитать 16736 пар кроссовок с товарным знаком Nike.
– У товара отсутствовала заводская упаковка, ярлыки горячей штамповки не соответствовали оригиналу, качество товара не соответствовало стандартам компании. Сумма ущерба превысила 152 млн рублей, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Материалы дела были направлены в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. За незаконное использование товарного знака может быть возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и уточнение всех деталей случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU