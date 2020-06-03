Самарские таможенники задержали партию «паленых» кроссовок Nike

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:15:55+03:00

Более 16 тысяч пар обуви не соответствовали стандартам Nike ФОТО: Самарская таможня

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Самарские таможенники задержали на границе в районе села Большая Черниговка грузовик, который ехал в Москву. Автомобиль был забил обувью. Удалось насчитать 16736 пар кроссовок с товарным знаком Nike.

– У товара отсутствовала заводская упаковка, ярлыки горячей штамповки не соответствовали оригиналу, качество товара не соответствовало стандартам компании. Сумма ущерба превысила 152 млн рублей, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Материалы дела были направлены в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. За незаконное использование товарного знака может быть возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и уточнение всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU