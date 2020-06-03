Для студентов, пенсионеров и многодетных семей Самарской области покупка новых квартир стала доступнее

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:28:28+03:00

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Из-за напряженной эпидемиологической обстановки многие жители Самарской области решили отложить покупку жилья до лучших времен, когда финансовая ситуация станет более стабильной. В это же время «Кошелев-Проект» стремится максимально облегчить жизнь своих покупателей.

Компания в дополнение к государственной социальной поддержке запустила специальную программу лояльности в виде снижения цены от первоначальной стоимости. Так, она идет навстречу студентам, многодетным семьям и пенсионерам. Хорошую скидку от первоначальной стоимости (в некоторых случаях она доходит до 100 тысяч) можно вложить в ремонт или покупку новой мебели. Программа лояльности рассчитана на широкий круг лиц.

Льготная программа скидок в Корпорации Кошелев. Самара.Для льготных категорий граждан действует специальная программа лояльности в виде снижения цены от первоначальной стоимости.

Также в России действует субсидированная ставка по кредиту 6,5% на жилье в новостройках. Ипотека распространяется и на новый жилой квартал «Видный» в «Кошелев-Парке». Разницу между 6,5%, которые будут оплачивать заемщики, и рыночной ставкой по ипотеке банкам возместит государство. При этом пониженная ставка будет действовать на весь срок кредита. То есть даже когда программа закончится, банк не станет поднимать процент, и 6,5% сохранятся до конца выплат. Минимальный взнос по этой программе - 20%. Программа действует с 17 апреля по 1 ноября. Максимальный срок кредитования – 20 лет.

Поэтому пандемия не повод откладывать улучшение жилищных условий. Для покупателей также действуют различные государственные программы и сертификаты. Узнать все подробности можно в отделе продаж по телефону: 8 (846) 331-30-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU