В думе Тольятти возникла неразбериха при оценке работы мэра Сергея Анташева

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:40:40+03:00

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В думе Тольятти на заседании 3 июня возникла неразбериха при оценке работы мэра Сергея Анташева на 2019 год. Депутаты выслушали отчет градоначальника и должны были проголосовать – признают ли они его работу удовлетворительной. Однако при голосовании возникли сложности.

Отчет мэра Тольятти вызвал у депутатов неоднозначную реакцию. Народные избранники «припомнили» главе города срыв сроков введения в эксплуатацию некоторых социальных объектов, например, корпуса детского сада «Ладушки», сквера 50-летия АВТОВАЗа и других. Также некоторых депутатов возмутило увеличение административного штата в городе за счет управляющих микрорайонами, большое количество незаконных стоянок и торговых объектов в автограде, введение дополнительной платы в детсадах в прошлом году и некоторые другие моменты. Часть депутатов даже предлагала признать работу градоначальника неудовлетворительной.

При голосовании возникла неразбериха. «За» удовлетворительную оценку работы Сергея Анташева на посту мэра в 2019 году высказались 20 депутатов, 9 проголосовали против, а остальные воздержались. После этого часть воздержавшихся заявили, что они при голосовании ошиблись кнопкой, а трое – что на самом деле хотели голосовать против. Народные избранники чуть было не устроили скандал, решая, стоит ли проводить повторное голосование, но в итоге решили этого не делать, так как 20 голосов «за» в любом случае составили большинство городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU