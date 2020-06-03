2020-06-03T12:33:50+03:00
Общество

«Ростелеком» помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России

Благодаря связистам телемост с главой государства прошел без сбоев
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Многодетную семью из Сызрани наградили орденом «Родительская слава»Многодетную семью из Сызрани наградили орденом «Родительская слава»
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«Ростелеком» организовал канал связи для участия семьи Землянских из Сызрани в видеоконференции с Владимиром Путиным. Традиционная встреча с многодетными родителями, представленными к награде орденом «Родительская слава», в этом году прошла в режиме телемоста. Из своей резиденции в Ново-Огарёве президент общался с девятью семьями из разных регионов страны.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«Современные технологии позволяют оперативно организовать каналы связи для проведения подобных встреч. Мы рады, что предоставили семье Землянских такую возможность. Видеоконференция прошла в штатном режиме без технических сбоев».

Иван Землянский, глава многодетной семьи:

«Для нашей семьи встреча с президентом – огромная честь и большая моральная поддержка. Очень важно, что наше мироощущение, наш образ жизни оценивается так высоко. Конечно, этот телемост запомнится на всю жизнь. Я хочу выразить огромную благодарность связистам от всех нас!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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