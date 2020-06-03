В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:45:30+03:00

Что может быть в пакете, будут выяснять специалисты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Сегодня, 3 июня, на площади Куйбышева скопились автомобили пожарных и скорой помощи. Как сообщают очевидцы, кто-то оставил на площади подозрительный пакет, который может оказаться взрывным веществом.

– Площадь оцепили, никого не пускают. Видимо, дожидаются приезда саперов. Внешне это просто какой-то мешок, но кто знает, что там может быть внутри, но пока на месте полицейских не видно, – сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Самара».

На данный момент получить комментарий от официальных лиц не удалось. Журналисты «КП-Самара» продолжат следить за развитием событий на главной площади областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU