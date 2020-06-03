А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
Сегодня, 3 июня, в Самаре произошло ЧП на площади Куйбышева. На главной площади города был обнаружен бесхозный предмет. Сознательные граждане, увидев черный пакет посреди огромного пространства, проявили сознательность и позвонили в правоохранительные органы.
– На место довольно-таки быстро приехали пожарные, скорые, ждали саперов, кинологов. Проход по площади оцепили, но с виду все было спокойно, – сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Самара».
Спустя некоторое время прибыли специалисты. Они отреагировали на сообщение граждан, которые боялись, что внутри пакета взрывное устройство.
– Специалисты с кинологами обследовали предмет, никакой опасности нет. Все работы на месте завершены, площадь снова доступна для граждан, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU