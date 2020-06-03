А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:22:03+03:00

Ничего опасного в пакете не было найдено

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Сегодня, 3 июня, в Самаре произошло ЧП на площади Куйбышева. На главной площади города был обнаружен бесхозный предмет. Сознательные граждане, увидев черный пакет посреди огромного пространства, проявили сознательность и позвонили в правоохранительные органы.

– На место довольно-таки быстро приехали пожарные, скорые, ждали саперов, кинологов. Проход по площади оцепили, но с виду все было спокойно, – сообщили очевидцы «Комсомольской правде - Самара».

Спустя некоторое время прибыли специалисты. Они отреагировали на сообщение граждан, которые боялись, что внутри пакета взрывное устройство.

– Специалисты с кинологами обследовали предмет, никакой опасности нет. Все работы на месте завершены, площадь снова доступна для граждан, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU