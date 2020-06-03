2020-06-03T13:42:03+03:00
Происшествия

Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги

Мужчину задержали за грабеж
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина сдал цепочку в ломбард и попытался скрыться ФОТО: Пресс-служба Росгвардии по Самарской областиМужчина сдал цепочку в ломбард и попытался скрыться ФОТО: Пресс-служба Росгвардии по Самарской области
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Сотрудники Росгвардии из Сызрани могли задержать подозреваемого в грабеже золотого украшения. 43-летняя женщина сообщила, что у нее пропала цепочка, а подозревает в преступлении ее бывший сожитель.

– Стражи правопорядка решили сразу проверить ломбарды, так как предположили, что мужчина как можно скорее решит избавиться от награбленного. И не ошиблись. Рядом с одним из комиссионных магазинов был обнаружен подозреваемый, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться. Убегая, он разбрасывал деньги. Однако 41-летний местный житель все-таки был задержан. Сотрудники Росгвардии передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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