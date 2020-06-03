В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:04:03+03:00

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В Самаре в 2020 году обезопасят еще 14 перекрестков и пешеходных переходов, на которых нередко происходят аварии. Речь идет об установке светофоров, ограждений, средств видеофиксации. Специалисты уже приступили к работам.

— У нас в работе одновременно находятся 14 светофорных объектов — это 7 перекрестков и 7 пешеходных переходов. Все они — регулируемые с кнопкой переключения режима. Один мигающий желтым светом светофор будет установлен возле образовательного учреждения, — рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Так, мигающий светофор смонтируют у гимназии на пересечении улиц Гая и Ерошевского, Еще один появится возле учебного заведения на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая. Сейчас рабочие занимаются установкой светофора на перекрестке улиц Средне-Садовой и Свободы, который является одним из самых аварийно-опасных в городе. Здесь за прошлый год пострадали 10 человек.

По словам подрядчика, все светофоры светодиодные, энергосберегающие. Срок гарантии — не менее 5 лет. Завершить установку «регулировщиков» и запустить их в работу специалисты должны до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU