2020-06-03T14:15:29+03:00
Происшествия

Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик

В аварии серьезно пострадал пассажир большегруза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла ночью в Сызранском районеАвария произошла ночью в Сызранском районеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло во вторник, 2 июня. На трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе около 2:00 опрокинулся грузовик «Мерседес».

- За рулем большегруза находился 47-летний мужчина. Он двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В пути следования автомобилист отвлекся и выехал на правую обочину. Там грузовик занесло, и он опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пострадал 49-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сейчас стражи порядка проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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