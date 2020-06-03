Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самарской области полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло во вторник, 2 июня. На трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе около 2:00 опрокинулся грузовик «Мерседес».
- За рулем большегруза находился 47-летний мужчина. Он двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В пути следования автомобилист отвлекся и выехал на правую обочину. Там грузовик занесло, и он опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате пострадал 49-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сейчас стражи порядка проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU