Прокуратура начала проверку по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и теперь платит долги их покойной матери

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:24:06+03:00

Елена очень любит девочек, они уже стали для нее родными Фото: Из личного архива героя публикации

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Прокуратура Самарской области начала проверку по факту публикации на сайте «Комсомолки», которая была посвящена новым бедам семьи, год назад удочерившей двух девочек.

Маленькие Саша и Настя лишились мамы в марте 2019 года, уже в мае к ним приехали знакомиться Елена и Александр - семья вырастила сына и хотела, чтобы в доме вновь зазвенел детский смех. Органы опеки кандидатов в родители предупредили: мама девочек не слишком рьяно платила по счетам, и у нее накопились долги за коммуналку примерно на 50 тысяч рублей.

«Не беда, выплатим», - решили Елена и Александр, которые с девочками сразу нашли общий язык. В июле прошел процесс удочерения, органы опеки открыли наследственное дело, и тут, в тот момент, когда повернуть все вспять уже было нельзя, выяснилось, что у покойной долгов было не на 50 тысяч, а почти на 2 млн рублей. При жизни женщина взяла в ипотеку «двушку», но кредит не выплатила, за коммуналку во второй квартире также деньги не перечисляла.

После публикации в СМИ в дело вмешались власти, семье обещали помочь, но процесс пошел как-то выборочно. Как рассказала корреспондентам «КП-Самара» Елена, с них больше не требуют денег за воду, электричество и отопление, а вот за капремонт и домофон долги по-прежнему «висят».

Сегодня проблемами семьи заинтересовалась областная прокуратура, надзорное ведомство обещало разобраться, что к чему.

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ИСТОЧНИК KP.RU