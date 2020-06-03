2020-06-03T14:29:35+03:00
Общество

В Самаре суда станут чаще заходить на Проран

С 4 июня начнет действовать обновленное расписание речной переправы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теперь суда, следуя из Рождествено, тоже будут заходить на ПроранТеперь суда, следуя из Рождествено, тоже будут заходить на ПроранФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарском пассажирском предприятии рассказали о новых изменениях в графике движения судов по маршруту «Самара — Рождествено». Ходить по-новому теплоходы начнут с четверга, 4 июня.

Согласно новому расписанию, суда начнут чаще ходить до Прорана. Ранее до острова можно было добраться только на рейсах со стороны Самары, теперь же — и со стороны Рождествено. Так, из Самары суда будут ежедневно отправляться в 6:45, 10:00, 12:00, 16:00, 19:30 и 21:00. В 8:15, 14:00 и в 17:30 будут рейсы с заходом на Проран.

От станции в Рождествено суда будут отплывать в 6:00, 11:00, 13:00, 16:45, 20:15. В 7:30, 9:15, 15:00 и в 18:30 — с заходом на Проран. Время везде указано местное. В речном предприятии отмечают, что в данном расписании в зависимости от погодной обстановки могут возникнуть изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
В Кинеле больных с коронавирусом отправят в местную больницу
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»
Африканская чума свиней добралась до Сызранского района
Самарский электробус попал в ДТП
В Самарской области резко выросло число нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре
Гроза идет на Самарскую область
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Самаре суда станут чаще заходить на Проран
Прокуратура начала проверку по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и теперь платит долги их покойной матери
Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов
Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом
Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги
А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник
В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета