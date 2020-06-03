В Самаре суда станут чаще заходить на Проран

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:29:35+03:00

Теперь суда, следуя из Рождествено, тоже будут заходить на Проран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарском пассажирском предприятии рассказали о новых изменениях в графике движения судов по маршруту «Самара — Рождествено». Ходить по-новому теплоходы начнут с четверга, 4 июня.

Согласно новому расписанию, суда начнут чаще ходить до Прорана. Ранее до острова можно было добраться только на рейсах со стороны Самары, теперь же — и со стороны Рождествено. Так, из Самары суда будут ежедневно отправляться в 6:45, 10:00, 12:00, 16:00, 19:30 и 21:00. В 8:15, 14:00 и в 17:30 будут рейсы с заходом на Проран.

От станции в Рождествено суда будут отплывать в 6:00, 11:00, 13:00, 16:45, 20:15. В 7:30, 9:15, 15:00 и в 18:30 — с заходом на Проран. Время везде указано местное. В речном предприятии отмечают, что в данном расписании в зависимости от погодной обстановки могут возникнуть изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU