2020-06-03T14:42:19+03:00
Новости компаний

ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки

Медработники, клиенты, использующие трейд-ин, и семьи с детьми могут рассчитывать на скидку
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В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовыхВ ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ВТБ с 1 июня начинает работать в рамках обновленной программы госсубсидирования автокредитования. Новые условия предполагают увеличенную до 1,5 млн рублей стоимость автомобиля, расширение списка возможных для приобретения моделей и комплектаций, а также получение скидки медработниками и клиентами, использующими трейд-ин. Кроме того, 10% скидка на стоимость автомобиля теперь доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком, а электромобиль можно купить со скидкой 25%.

В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовых. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. Скидка с 1 июня доступна и семьям с одним и более несовершеннолетним ребенком, ранее она предоставлялась для семей с двумя и более детьми. Кроме того, в 2020 году оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 25% скидкой от стоимости в любом регионе России.

«Обновленные условия субсидирования крайне важны в текущей экономической ситуации. Расширение категорий заемщиков делает программу более доступной, а повышение лимита стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей позволяет увеличить список машин, участвующих в программе. Льготные условия пользуются популярностью – ВТБ выдает каждый четвертый такой кредит, это порядка 26% от всех наших продаж. Понимая, насколько это важно для заемщиков, мы начинаем принимать заявки и выдавать автокредиты по новой программе уже сегодня», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

Условия субсидирования 2020 года распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Льготы доступны для новых автомобилей 2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), при этом с 1 июля 2020 г. кредитоваться будут автомобили только с ЭПТС. Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн руб. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.

Кредит оформляется по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Для медработников также будет необходимо подтверждение принадлежности работодателя к государственной системе здравоохранения, для подтверждения трейд-ина – документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копия ПТС или свидетельство о регистрации. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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