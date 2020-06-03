Гроза идет на Самарскую область

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:55:06+03:00

Погода в регионе может испортиться уже сегодня ночью, 4 июня

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В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Всему виной - надвигающаяся гроза. По прогнозам синоптиков, она может нагрянуть уже сегодня ночью.

- Ночью и днем в четверг, 4 июня, местами по Самарской области и Самаре ожидается гроза, - сообщили в Приволжском УГМС,

В связи с этим ГУ МЧС по региону призывает жителей не выходить из дома, закрыть все окна и двери. Также сотрудники оперативного ведомства советуют держаться во время грозы подальше от электропроводки, антенн, а радио и телевизоры отключить от сети. Если гроза застанет на улице, то стоит спрятаться в ближайшем здании. Сараи, одиноко стоящие деревья - плохое место для укрытия во время непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU