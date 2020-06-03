2020-06-03T16:03:40+03:00
Общество

Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре

Ожидается около 1,7 тысяч человек и более 50 единиц техники
Владислав КИРСАНОВ
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Парад состоится 24 июня на площади КуйбышеваПарад состоится 24 июня на площади КуйбышеваФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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24 июня на площади Куйбышева в Самаре состоится военный Парад Победы. По площади пройдут подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, а также инженерных войск ЦВО и представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии. Всего ожидается 1,7 тысяч человек и 50 единиц техники.

– Самарцы увидят механизированную колонну во главе с легендарным танком Т-34. Следом задействованы будут машины УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами, бронеавтомобили «Тигр-М», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, – сообщает пресс-служба ЦВО.

Кроме того, зрители увидят зенитные ракетные комплексы «Бук» и С-300, ракетные комплексы «Искандер-М» и многое другое. Командовать парадом будет полковник Павел Олексюк. Принимать – генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Отмечается, что парад спланирован при тщательных противоэпидемиологических мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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