Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:03:40+03:00

Ожидается около 1,7 тысяч человек и более 50 единиц техники

Изменить размер текста: A A

24 июня на площади Куйбышева в Самаре состоится военный Парад Победы. По площади пройдут подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, а также инженерных войск ЦВО и представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии. Всего ожидается 1,7 тысяч человек и 50 единиц техники.

– Самарцы увидят механизированную колонну во главе с легендарным танком Т-34. Следом задействованы будут машины УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами, бронеавтомобили «Тигр-М», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, – сообщает пресс-служба ЦВО.

Кроме того, зрители увидят зенитные ракетные комплексы «Бук» и С-300, ракетные комплексы «Искандер-М» и многое другое. Командовать парадом будет полковник Павел Олексюк. Принимать – генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Отмечается, что парад спланирован при тщательных противоэпидемиологических мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU