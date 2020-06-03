В Самарской области резко выросло число нарушителей самоизоляции

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:22:03+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса отчитался о количестве нарушителей режима повышенной готовности в Самарской области. Отметим, ограничительные меры в регионе действуют минимум до 8 июня.

– За прошедшие сутки полиция выявила 46 человек. Были составлены соответствующие протоколы. Муниципальные органы власти зафиксировали 39 нарушителей. Транспортная полиция – одного. Таким образом, за минувший день составлено 86 материалов, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 2770 заболевших. Сегодня, 3 июня, стало известно еще о 46 жителях с COVID-19. 1183 пациентов выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 23 – скончались. Последней жертвой новой инфекции стала 43-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU