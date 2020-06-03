Африканская чума свиней добралась до Сызранского района

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:17:36+03:00

Это уже 10 очаг АЧС в Самарской области с начала 2020 года

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По Самарской области продолжает распространяться африканская чума свиней. На этот раз очередной очаг опасной болезни выявили в Сызранском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

- На территории охотхозяйства «Старорачейское», принадлежащего Общественной организации охотников и рыболовов «Вольные стрелки» Сызранского района, был обнаружен мертвый кабан. При его исследовании выявлен ДНК вируса АЧС, - рассказали в ведомстве.

Труп кабана в ближайшее время сожгут, а место, где его нашли, продезинфицируют. Кроме того, на территории охотхозяйства будет введен карантин.

Как отмечают в Россельхознадзоре, в этом году это уже 10 по счету случай африканской чумы свиней в Самарской области. А вот в Сызранском районе - первый. До этого трупы животных с этим заболеванием находили в Кошкинском, Красноярском и Ставропольском районах региона, а также в Красноглинском районе Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU