В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»
Сегодня, 3 июня, в Самаре снова эвакуировали «Вива Лэнд». На этот раз в 16:46 по местному времени на пульт диспетчера поступило сообщение о автоматическом срабатывании пожарной сигнализации.
– Тех, кто был в торговом центре, оперативно вывели на улицу. Пожарные прибыли буквально за считанные минуты. Все было спокойно, без паники, просто вышли на улицу. Развлекательная часть закрыта, поэтому никто особо ничего не потерял, – сообщили очевидцы журналистам «Комсомольской правды-Самара».
Прибывшие пожарные через пять минут установили, что сигнализация дала ложный сигнал. Сейчас уточняются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU