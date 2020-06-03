В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:32:51+03:00

Там в очередной раз сработала ложная пожарная сигнализация

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июня, в Самаре снова эвакуировали «Вива Лэнд». На этот раз в 16:46 по местному времени на пульт диспетчера поступило сообщение о автоматическом срабатывании пожарной сигнализации.

– Тех, кто был в торговом центре, оперативно вывели на улицу. Пожарные прибыли буквально за считанные минуты. Все было спокойно, без паники, просто вышли на улицу. Развлекательная часть закрыта, поэтому никто особо ничего не потерял, – сообщили очевидцы журналистам «Комсомольской правды-Самара».

Прибывшие пожарные через пять минут установили, что сигнализация дала ложный сигнал. Сейчас уточняются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU