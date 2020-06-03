2020-06-03T16:47:20+03:00
Общество

В Кинеле больных с коронавирусом отправят в местную больницу

Здесь под пациентов с инфекцией выделят 75 коек
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Кинеле теперь тоже примут больных коронавирусомВ Кинеле теперь тоже примут больных коронавирусом
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В Кинельской районной больнице начнут принимать пациентов с коронавирусом. Здесь будут оборудованы 75 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщают в оперативном штабе, всех сотрудников больницы обеспечат средствами защиты.

- Всех пациентов, которые находились в стационаре в Кинельской ЦРБ перевели в другие отделения. А жителям города и района теперь нужно будет обращаться в другие медучреждения, чтобы им оказали медицинскую помощь по всем профилям, - рассказали в оперштабе.

Еще 200 коек перепрофилировали под коронавирус в больнице №5 в Тольятти. Всего создано 3459 коек по региону. Но пока 50% свободных коек все еще нет. Сюда кладут не только пациенгтво с подтвержденным коронавирусом, но и тех, у кого типичная клиническая картина пневмонии. В Толтьятти по словам главы города таких пациентов больше 1000, в то время как активных больных коронавирусом в больницах прямо сейчас около 400 человек. Примерно такое же соотношение и в других городах региона.

В Кинеле по последним данным 45 человек заражены коронавирусом. Еще 15 человек зараженных зарегистрированы в Кинельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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