Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:18:03+03:00

В четвертом квартале минувшего года отмечалось его снижение

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По итогам первого квартала в России вырос прожиточный минимум. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 2,2%, теперь он составляет 10843 рубля.

– Размер прожиточного минимума в среднем на одного человека составил 11731 рубль для трудоспособного населения. Что касается пенсионеров, то для них минимум – 8944 рубля. Для детей – 10721 рубль, – сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный портал нормативно-правовых актов.

Добавим, что в четвертом квартале минувшего года отмечалось снижение прожиточного минимума. В Минтруда России сообщали, что это связано со снижением цен на продукты в среднем по стране. Правительство определяет размер прожиточного минимума, чтобы оценивать уровень жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU