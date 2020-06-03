2020-06-03T17:18:03+03:00
Общество

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

В четвертом квартале минувшего года отмечалось его снижение
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Теперь прожиточный минимум составляет 10843 рубляТеперь прожиточный минимум составляет 10843 рубляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По итогам первого квартала в России вырос прожиточный минимум. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 2,2%, теперь он составляет 10843 рубля.

– Размер прожиточного минимума в среднем на одного человека составил 11731 рубль для трудоспособного населения. Что касается пенсионеров, то для них минимум – 8944 рубля. Для детей – 10721 рубль, – сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный портал нормативно-правовых актов.

Добавим, что в четвертом квартале минувшего года отмечалось снижение прожиточного минимума. В Минтруда России сообщали, что это связано со снижением цен на продукты в среднем по стране. Правительство определяет размер прожиточного минимума, чтобы оценивать уровень жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У одной из действующих управляющих компаний Самары могут отозвать лицензию
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
В Кинеле больных с коронавирусом отправят в местную больницу
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»
Африканская чума свиней добралась до Сызранского района
Самарский электробус попал в ДТП
В Самарской области резко выросло число нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре
Гроза идет на Самарскую область
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Самаре суда станут чаще заходить на Проран
Прокуратура начала проверку по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и теперь платит долги их покойной матери
Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов
Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом
Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги
А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник
В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета