2020-06-03T17:18:00+03:00
Новости компаний

У одной из действующих управляющих компаний Самары могут отозвать лицензию

Если суд примет соответствующие решения, это будет первый подобный прецедент
Кристина АДАЕВА
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В Самарской области есть недобросовестные УК,В Самарской области есть недобросовестные УК,Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 3 июня, в Арбитражном суде Самарской области прошло заседание по иску ГЖИ к ООО «УЖКК». Жилищная инспекция просит аннулировать лицензию данной управляющей компании. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщил член лицензионной комиссии ГЖИ и депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

- Основанием для иска стали 15 процентов исключенного из обслуживания жилфонда, - сообщает Денис Волков. - Эта управляющая организация не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. Жители недовольны ее работой, ГЖИ выписала «УЖКК» огромное количество предписаний.

Как отметил депутат, сейчас в Самарской области работает множество недобросовестных УК, и очень важно создать судебный прецедент по отзыву лицензии у действующей компании. Это может позитивно сказаться на ответственности других управляющих организаций перед жителями обслуживаемых домов. Следующее судебное заседание запланировано на 25 июня.

- Надеюсь, что на нем будет вынесено решение по отзыву лицензии у ООО «УЖКК». Потому что на коммунальном рынке Самарской области должны работать только ответственные компании, которые качественно выполняют свои обязанности, - заключил Денис Волков.

Ранее депутат сообщил, что профильный комитет губернской думы под председательством Андрея Кислова готовит поправки в Жилищный кодекс РФ об ужесточении порога вхождения управляющих компаний в коммунальный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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