Минздрав: у пожилых людей коронавирус может протекать нетипично

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:50:50+03:00

За последние сутки в России зафиксировали 8 536 новых заболевших коронавирусом. Из них 46 – жители Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Министерстве здравоохранения России рассказали, что у пожилых людей коронавирус может сопровождаться нетипичными симптомами. В частности, может наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления. При этом привычных кашля, лихорадки или одышки может не быть, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на методические рекомендации по лечению COVID-19, которые представили в Минздраве.

- Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления, - цитирует документ сайт «КП».

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 8 536 новых заболевших коронавирусом. Из них 46 – жители Самарской области. Также в регионе скончался еще один больной COVID-19. Это 43-летняя женщина. Она стала 23-ей жертвой коронавируса в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU