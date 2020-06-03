В Самарской области от коронавируса вылечились еще 74 человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:47:47+03:00

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Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Самарской области сообщил о еще 74 выздоровевших. Таким образом, общее количество победивших COVID-19 жителей региона выросло до 1212.

- В Самарской области из специализированных больниц выписан 61 пациент.

Также завершили амбулаторное лечение 13 пациентов из Самары, Сызрани и Кинеля, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, за последние сутки в Самарской области зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего заразу подхватили 2770 жителей региона. К сожалению, 23 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU