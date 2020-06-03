13 детских лагерей будут работать в Самаре этим летом

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:53:39+03:00

На отдых детей в лагерях из бюджета города выделили 16 млн рублей, а из казны области – 10 млн.

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В Самаре власти проверили, как оздоровительные учреждения готовы к приему детей. Этим летом в городе будут работать 13 детских лагерей, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- В этом году в рамках летней оздоровительной кампании в Самаре будет открыто 13 лагерей. Мы уже набрали персонал, обучили вожатых. Для того, чтобы наши дети могли отдыхать в комфортных условиях, из бюджета города за два года выделили порядка 16 млн рублей, а из регионального – более 10 млн. Несмотря на полную готовность самарских муниципальных учреждений к приему детей, их открытие откладывается в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, - отметила заместитель главы Самары – руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

Комиссия побывала в детском лагере «Волжский Артек» и МАУ «Волжанка». Там к лету сделали ремонт. В «Волжском Артеке» отремонтировали жилой корпус, переложили 600 квадратных метров асфальта, обустроили новую детскую площадку, а в открытый бассейн установили специальный подъемник для маломобильных детей. В «Волжанке» отремонтировали душевые и медицинский кабинет, купили новое оборудование для физиопроцедур и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU