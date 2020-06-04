Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 июня 2020 года: страдают пожилые дачники

4 Июнь 2020 2020-06-03T21:19:02+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 июня 2020 года

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Сутками ранее в Самарской области зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 14 человек – жители автограда. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 июня 2020 года.

При этом из 46 новых заразившихся 12 человек ранее контактировали с заболевшими, а у 30-и COVID-19 нашли после обследования с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще у четырех человек коронавирус протекал бессимптомно.

К сожалению, скончался еще один человек с COVID. Это 43-летняя женщина. У нее не было сопутствующих заболеваний.

Но есть и хорошие новости – еще 74 человека поправились, их уже выписали.

А вот кто еще страдает от коронавируса, так это дачники. Дело в том, что из-за пандемии в Тольятти не ходят дачные автобусы. Вопрос по их запуску подняли на заседании городской думы, но мэр автограда Сергей Анташев отклонил просьбу.

Депутаты отмечают – из-за того, что дачных маршрутов нет, пожилым дачникам приходится добираться до своих участков на переполненных «деревенских» автобусах. А это еще опаснее.

- Отказом от дачных маршрутов мы только ухудшаем ситуацию с коронавирусом, люди все равно едут, только в забитом битком транспорте. Это в основном пенсионеры, для которых дача является серьезным подспорьем, у которых нет денег, чтобы ехать туда на такси, - отметил на заседании один из депутатов.

На что мэр Тольятти ему ответил, что люди должны сейчас сидеть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU