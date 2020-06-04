Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 июня 2020 года: страдают пожилые дачники
Сутками ранее в Самарской области зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 14 человек – жители автограда. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 июня 2020 года.
При этом из 46 новых заразившихся 12 человек ранее контактировали с заболевшими, а у 30-и COVID-19 нашли после обследования с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще у четырех человек коронавирус протекал бессимптомно.
К сожалению, скончался еще один человек с COVID. Это 43-летняя женщина. У нее не было сопутствующих заболеваний.
Но есть и хорошие новости – еще 74 человека поправились, их уже выписали.
А вот кто еще страдает от коронавируса, так это дачники. Дело в том, что из-за пандемии в Тольятти не ходят дачные автобусы. Вопрос по их запуску подняли на заседании городской думы, но мэр автограда Сергей Анташев отклонил просьбу.
Депутаты отмечают – из-за того, что дачных маршрутов нет, пожилым дачникам приходится добираться до своих участков на переполненных «деревенских» автобусах. А это еще опаснее.
- Отказом от дачных маршрутов мы только ухудшаем ситуацию с коронавирусом, люди все равно едут, только в забитом битком транспорте. Это в основном пенсионеры, для которых дача является серьезным подспорьем, у которых нет денег, чтобы ехать туда на такси, - отметил на заседании один из депутатов.
На что мэр Тольятти ему ответил, что люди должны сейчас сидеть дома.
ИСТОЧНИК KP.RU