Стали известны личности погибших рабочих в коллекторе в Самарской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:48:48+03:00

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В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали подробности о личностях погибших рабочих, которые вчера, 3 июня, стали жертвами несчастного случая на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района.

– Умерли трое мужчин – самому старшему из них 69 лет, второму – 66, а самому молодому – 32 года. Также пострадал 59-летний мужчина. Все они работники пансионата, – говорится в сообщении.

Пострадавшего направили в больницу. На происшествии работали 15 человек спасателей, а также 6 единиц спецтехники. Подробности страшной трагедии можно узнать в материале, подготовленном «Комсомольской правдой - Самара». Следователи проведут проверку по факту случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU