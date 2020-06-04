2020-06-04T10:48:48+03:00
Общество

Стали известны личности погибших рабочих в коллекторе в Самарской области

Они проводили работы на канализационно-насосной станции
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Устанавливаются все детали трагедии ФОТО: СУ СК России по Самарской областиУстанавливаются все детали трагедии ФОТО: СУ СК России по Самарской области
Изменить размер текста:

В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали подробности о личностях погибших рабочих, которые вчера, 3 июня, стали жертвами несчастного случая на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района.

– Умерли трое мужчин – самому старшему из них 69 лет, второму – 66, а самому молодому – 32 года. Также пострадал 59-летний мужчина. Все они работники пансионата, – говорится в сообщении.

Пострадавшего направили в больницу. На происшествии работали 15 человек спасателей, а также 6 единиц спецтехники. Подробности страшной трагедии можно узнать в материале, подготовленном «Комсомольской правдой - Самара». Следователи проведут проверку по факту случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области на канализационно-насосной станции погибли три человека

Еще один выжил, все они проводили на станции работы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области мужчина нарушил авторские права на 1,5 млн рублей
В Самаре экс-глава ГЖИ в одиночку выплатил ущерб за себя и своих сообщников
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 июня 2020 года: подтвердились 63 случая
В Самаре стала известна судьба юной блондинки с выразительными бровями
Очередной выпуск «Живых писем» представят самарцам
В Тольятти иномарка на большой скорости влетела в КамАЗ
Стало известно, где в центре Самары снесут деревянные дома для строительства многоэтажек
Самарчанка получила от государства 500 тысяч рублей, 13 лет прикидываясь ветераном боевых действий
«На работе эмоционально никогда не устаю»: откровение самарского врача стоматолога-терапевта
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В Самарской области резко усилится ветер и пойдет дождь
В Самаре начал обваливаться склон около сквера Пушкина
Губдуму в Самаре отправили по домам из-за "контактного" по COVID-19 сотрудника
В Самаре жительница смогла отсудить у УК 153 тысячи рублей
В Тольятти парень напал на прохожего и забрал у него телефон
Стали известны личности погибших рабочих в коллекторе в Самарской области
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 июня 2020 года: страдают пожилые дачники
Адвокаты Михаила Матвеева просят прекратить дело о коронавирусном фейке
13 детских лагерей будут работать в Самаре этим летом
Здание Реального училища в Самаре отремонтируют и задействуют под образовательные нужды
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 74 человека
Футбольным клубам Самарской области разрешили тренироваться
Минздрав: у пожилых людей коронавирус может протекать нетипично