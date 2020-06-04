2020-06-04T10:59:16+03:00
Общество

В Тольятти парень напал на прохожего и забрал у него телефон

28-летний задержанный сознался в содеянном
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступлениеРанее мужчина уже был судим за аналогичное преступлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти произошел грабеж во дворе дома по бульвару Курчатова. В районе 10 вечера местный житель проходил мимо лавки, где трое мужчин распивали алкоголь. Один из них попросил у прохожего позвонить. Тот ответил отказом.

– Тогда злоумышленник ударил гражданина, после чего забрал у него мобильник. Компания сразу же скрылась. Полицейские обнаружили гаджет в одном из ломбардов города. Найден был и подозреваемый, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Им оказался 28-летний парень. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Задержанный сознался в содеянном, похищенный телефон удалось вернуть. Тольяттинцу грозит наказание до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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