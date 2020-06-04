В Тольятти парень напал на прохожего и забрал у него телефон
В Тольятти произошел грабеж во дворе дома по бульвару Курчатова. В районе 10 вечера местный житель проходил мимо лавки, где трое мужчин распивали алкоголь. Один из них попросил у прохожего позвонить. Тот ответил отказом.
– Тогда злоумышленник ударил гражданина, после чего забрал у него мобильник. Компания сразу же скрылась. Полицейские обнаружили гаджет в одном из ломбардов города. Найден был и подозреваемый, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Им оказался 28-летний парень. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Задержанный сознался в содеянном, похищенный телефон удалось вернуть. Тольяттинцу грозит наказание до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU