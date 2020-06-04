В Самаре жительница смогла отсудить у УК 153 тысячи рублей
Жительница Красноглинского района Самары обратилась в суд с требованием возместить материальный ущерб, который был нанесен ее квартире. Выяснилось, что управляющая компания не следила за состоянием кровли пятиэтажного дома, в результате чего жилплощадь гражданки была затоплена.
– Суд постановил взыскать с коммунальщиков 153 тысячи рублей. Приставы взялись за свою работу. Однако руководство компании, несмотря на то что были проинформированы о последствиях, расставаться с деньгами не спешили, – сообщает УФССП по Самарской области.
Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 6 тысяч рублей. Организация после данных мер полностью погасила долг в размере 160 тысяч рублей. Дело было окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU