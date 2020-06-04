В Самаре жительница смогла отсудить у УК 153 тысячи рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:00:31+03:00

Коммунальщики не следили за кровлей, из-за чего квартира женщины была затоплена

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Жительница Красноглинского района Самары обратилась в суд с требованием возместить материальный ущерб, который был нанесен ее квартире. Выяснилось, что управляющая компания не следила за состоянием кровли пятиэтажного дома, в результате чего жилплощадь гражданки была затоплена.

– Суд постановил взыскать с коммунальщиков 153 тысячи рублей. Приставы взялись за свою работу. Однако руководство компании, несмотря на то что были проинформированы о последствиях, расставаться с деньгами не спешили, – сообщает УФССП по Самарской области.

Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 6 тысяч рублей. Организация после данных мер полностью погасила долг в размере 160 тысяч рублей. Дело было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU