Губдуму в Самаре отправили по домам из-за "контактного" по COVID-19 сотрудника

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:37:27+03:00

Все заседания комитетов и фракций депутаты две недели будут проводить дистанционно

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Большую часть сотрудников Самарской губернской думы отправили по домам из-за коронавируса. Причина в том, что одна из сотрудниц оказалась контактной по COVID-19. Постановление главного санитарного врача об отстранении ее от работы поступило в областной парламент 2 июня, аккурат в день проведения заседания Думы с участием губернатора Дмитрия Азарова и членов правительства региона.

Сейчас большинство сотрудников Думы переведено на дистанционный режим работы, однако некоторые продолжают трудиться в стенах здания.

- С 3 июня усилены меры по пропускному режиму, а большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы, - сообщили в Думе журналисту «КП-Самара». – Всех, кто находился в контакте с сотрудницей, которую отправили на карантин, протестировали, остальным пока просто меряют температуру и следят за самочувствием. Мероприятий в очной форме пока проводиться не будет, рабочее совещание комитета по транспорту и заседание комитета по ЖКХ 8 июня депутаты решили провести дистанционно, в режиме онлайн.

В официальном релизе на сайте парламента сообщается, что при передвижении по зданиям губдумы установлен обязательный режим ношения масок, также сохраняются меры по дезинфекции помещений и мониторингу состояния сотрудников.

- Проведено обследование ряда сотрудников, решение о дополнительном тестировании будет приниматься по мере необходимости, - сообщает Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU