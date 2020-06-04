2020-06-04T11:11:16+03:00
Общество

В Самаре начал обваливаться склон около сквера Пушкина

Власти ответили на вопрос горожан
Владислав КИРСАНОВ
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Работы намечены на конец июня текущего годаРаботы намечены на конец июня текущего годаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Жители Самары в социальных сетях высказали обеспокоенность происходящим около сквера Пушкина в городе. По их словам, намечается обвал подпорной стенки и части самого сквера на улицу Вилоновскую. Власти ответили, что сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение работ, а проблема взята на контроль еще в феврале текущего года.

– Работы будут выполнены в течение 28 дней. К ним приступят 25 июня и закончат 25 июля 2020 года. Весной было проведено обследование, разработана необходимая документация, – говорится в ответе департамента городского хозяйства и экологии.

Также ведомство подчеркнуло, что на время работ будет частично ограничено движение по пешеходной дорожке вдоль улицы Вилоновской. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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