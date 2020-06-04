В Самарской области резко усилится ветер и пойдет дождь
В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области сегодня, 4 июня. Так, по их прогнозам, в течение всего дня ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, а также возможна гроза.
– По области усилится ветер. Его порывы будут составлять 15-18 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. При этом температура воздуха сохранится в районе 23...25 градусов тепла, – говорится в сообщении синоптиков.
В пятницу и субботу в Самарской области также ожидаются осадки в виде дождя, возможна гроза. Столбик термометра выдаст практически равные показатели: ночью – 15 градусов, днем – 24.
ИСТОЧНИК KP.RU