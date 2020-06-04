2020-06-04T11:12:56+03:00
Общество

В Самарской области резко усилится ветер и пойдет дождь

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Владислав КИРСАНОВ
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Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секундуПорывы ветра будут достигать 15-18 метров в секундуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области сегодня, 4 июня. Так, по их прогнозам, в течение всего дня ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, а также возможна гроза.

– По области усилится ветер. Его порывы будут составлять 15-18 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. При этом температура воздуха сохранится в районе 23...25 градусов тепла, – говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу и субботу в Самарской области также ожидаются осадки в виде дождя, возможна гроза. Столбик термометра выдаст практически равные показатели: ночью – 15 градусов, днем – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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