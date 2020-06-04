2020-06-04T09:49:26+03:00
Новости компаний

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки

В мае 2020 года банк выдал 24,7 тысяч ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей
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Спрос на ипотеку вырос благодаря программе господдержки со ставкой 6,5%Спрос на ипотеку вырос благодаря программе господдержки со ставкой 6,5%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мае 2020 г. ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 г. на 34,5%. С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает результат января-мая 2019 г. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

Общее число заявок на ипотеку ВТБ в мае этого года на 29% превысило результаты апреля и достигло максимальных значений одного из самых высоких с точки зрения спроса месяцев прошлого года – октября. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 млрд рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 млрд). Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март.

Одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 8,6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд рублей. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Сегодня каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.

«Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования. ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса. Во многом этому способствует запущенная руководством страны ипотека с господдержкой – сегодня она занимает треть в общем объеме наших продаж, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

По его словам, режим самоизоляции, сохранявшийся во многих регионах в апреле-мае, ускорил вывод цифровых ипотечных продуктов на рынок: «Весной мы провели полностью дистанционные ипотечные сделки – новым сервисом воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новороссийска. Этот проект будет и далее расширяться на нашу сеть, т.к. возможность купить квартиру, не выходя из дома, должна сохраняться у граждан и после снятия ограничительных мер», – подчеркнул Евгений Дячкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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