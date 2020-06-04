«На работе эмоционально никогда не устаю»: откровение самарского врача стоматолога-терапевта

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:14:21+03:00

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Профессия врач – это не просто работа. Для большинства представителей медицинской сферы помощь людям – это призвание. В преддверии Дня медицинского работника «Комсомолка» вновь запустила конкурс «Медицина – мое призвание». Вместе со своими фотографиями врачи присылают откровенные рассказы о своей работе.

Среди участников конкурса - Дарья Валерьевна Рукина - врач - стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники «Эденталь».

- Для меня моя профессия - это опора, место силы. Даже когда я физически устаю от сложной работы, большого количества пациентов, от сложных случаев, эмоционально я никогда не устаю. Этому, конечно, очень способствует атмосфера в клинике, коллектив, руководство. Общее положительное настроение отражается и на пациентах, - призналась врач.

Проголосовать за Дарью Валерьевну можно на странице конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU