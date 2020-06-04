2020-06-04T11:15:54+03:00
Происшествия

Самарчанка получила от государства 500 тысяч рублей, 13 лет прикидываясь ветераном боевых действий

Женщину разоблачили сотрудники УФСБ, теперь ее дело будут рассматривать в суде
Михаил ГОРЮНОВ
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Женщину ждет судЖенщину ждет судФото: из архива "КП"
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Правоохранители привлекли к ответственности женщину, которая больше 10 лет обманывала власти Самарской области. Как выяснили сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу, жительница регионального центра незаконно получала бюджетные деньги, прикидываясь ветераном боевых действий.

- В 2002 году она изготовила поддельные справки, из которых следовало, что она участвовала в контртеррористической операции в Чечне. На основание этих документов ей присвоили статус ветерана, - рассказывают «КП-Самара» силовики.

Пенсионный фонд с 2006 по 2019 год каждый месяц платил находчивой даме деньги, полагающиеся за участие в боевых действиях. За это время она получила 500 тысяч рублей.

6 декабря 2019 года сотрудники УФСБ по ЦВО передали материалы по преступлению в следственное управление полиции Куйбышевского района. Там возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В апреле расследование закончилось. Теперь ситуацию рассмотрят в Куйбышевском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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