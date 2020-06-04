В Тольятти иномарка на большой скорости влетела в КамАЗ

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:18:30+03:00

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В среду, 3 июня, в Ставропольском районе произошло ДТП. 36-летний мужчина на КамАЗе двигался по автодороге «Тольятти – Ягодное». В определенный момент на перекрестке он не уступил дорогу иномарке, которая ехала по главной.

– В результате «Фольксваген», за рулем которого был 55-летний водитель, врезался в грузовик. Мужчина на иномарке пострадал, ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место правоохранители организовали беспрепятственный проезд другого транспорта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU