В Самаре стала известна судьба юной блондинки с выразительными бровями

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:22:14+03:00

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В Самаре нашли 15-летнюю юную блондинку, которая пропала 1 июня, в День защиты детей. Она ушла из дома в поселке Петра Дубрава, и родители два дня не знали, что с ней и куда она делась.

В четверг, 4 июня, стало известно, что девочка нашлась. Как сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», она жива и здорова. Подробности того, где все это время пропадала юная жительница региона, волонтеры традиционно не сообщают.

Напомним, недавно две юные красотки из Борского района тоже пропали на несколько дней, но нашлись у знакомых в Самаре. Они поругались с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU