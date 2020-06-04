2020-06-04T11:25:40+03:00
Общество

Очередной выпуск «Живых писем» представят самарцам

На радио «КП-Самара» прозвучит новая история ветерана Великой Отечественной войны
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В Самаре представят новые Живые письмаВ Самаре представят новые Живые письма
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На радио «КП-Самара» 98,2 FM выходит новый выпуск программы «Живые письма». Включайте радиоприемники 4 июня в 12.17. Сегодня историю своих предков, братьев Ивана и Георгия Алексеевых рассказывает их внук.

Программа начала выходить 25 мая. «Живые письма» — это программа, в которой дети и внуки, родственники и знакомые рассказывают о своих героях, прошедших Великую Отечественную войну.

Эти истории собирали сотрудники первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз», но облекли в звук ведущие и звукорежиссеры радио «Комсомольская правда — Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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