Очередной выпуск «Живых писем» представят самарцам
На радио «КП-Самара» 98,2 FM выходит новый выпуск программы «Живые письма». Включайте радиоприемники 4 июня в 12.17. Сегодня историю своих предков, братьев Ивана и Георгия Алексеевых рассказывает их внук.
Программа начала выходить 25 мая. «Живые письма» — это программа, в которой дети и внуки, родственники и знакомые рассказывают о своих героях, прошедших Великую Отечественную войну.
Эти истории собирали сотрудники первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз», но облекли в звук ведущие и звукорежиссеры радио «Комсомольская правда — Самара».
ИСТОЧНИК KP.RU