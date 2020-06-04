В Самаре экс-глава ГЖИ в одиночку выплатил ущерб за себя и своих сообщников
В Самаре завершается судебное разбирательство по делу бывшего главы ГЖИ Андрея Абриталина и его заместителя Сергея Мельникова. Они чуть ли не каждый день ездили в отпуск в Китай, Испанию и Израиль. А по документам оба были в это время в служебных командировках, которые им, естественно, оплачивали из бюджетных денег.
Когда обман вскрылся, оба успели не только мир повидать, но и получить из бюджета кругленькие суммы.Во время следствия также выяснилось, что в ГЖИ на должность специалиста был устроен некто Потапов, который не работал, а зарплату получал исправно, плюс регулярно ездил в командировки - не хуже своего начальства.
Сейчас все трое - на скамье подсудимых. Потапов и Мельников вину не признают, суд допрашивает свидетелей и досконально изучает всю доказательную базу. А вот Андрей Абриталин все признал, раскаялся и написал явку с повинной. Его дело рассматривается в особом порядке.
- Он также полностью возместил ущерб по всем эпизодам, - сообщил корреспондентам "КП-Самара" адвокат Сергей Арзиани.
Напомним, речь идет о 7 млн рублей. Сейчас гособвинение оглашает объемное обвинительное заключение - оно насчитывает около 8000 листов.
ИСТОЧНИК KP.RU