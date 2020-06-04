Производителям автокомпонентов необходима адресная господдержка

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:29:17+03:00

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Член правления РСПП, президент Союза работодателей Самарской области, президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев подчеркивает, что состояние региональных производителей автомобильных компонентов со всей очевидностью доказывает необходимость адресных мер государственной поддержки.

Перечень конкретных предложений по вопросам поддержки региональных предприятий-производителей автомобильных компонентов Николай Игнатьев представил 2 июня в ходе совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В рамках совещания представители профильных министерств, депутатского корпуса, Союза работодателей Самарской области (СРСО), ведущих производителей автомобилей и комплектующих обсудили текущую ситуацию в отрасли, реализацию ранее выработанных мер поддержки, а также дальнейшие шаги по преодолению трудностей.

Как сообщил губернатор, производство автокомпонентов занимает около 8% всего промышленного производства Самарской области, а вся автомобильная промышленность – около 16%. Поэтому любой сбой в работе отрасли очень чувствителен как для экономики в целом, так и для большого числа жителей региона.

На федеральном и региональном уровнях рассматриваются дополнительные меры поддержки производителей автокомпонентов. Общероссийское совещание по вопросу развития автомобильной промышленности Президент РФ Владимир Путин проводил в формате видеоконференцсвязи 24 апреля.

Николай Игнатьев подчеркнул, что Союз работодателей Самарской области на постоянной основе проводит мониторинг состояния предприятий. Из 27,5 тысяч человек, занятых на автокомпонентных производствах региона, под риском увольнения на 1 июля окажется почти 3 тысячи человек (10,5%), на 31 декабря – более 7 тысяч человек (26%). Данная ситуация обусловлена последствиями мер, принятых в целях предотвращения распространения коронавируса: автомобильные компоненты не были включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а в апреле и мае была остановлена работа предприятий и организаций во многих крупных промышленных регионах России. При этом важно отметить, что Самарская область стала исключением, предусмотрев возможность снятия этих ограничений с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к рабочим местам.

«К сожалению, этого оказалось недостаточно из-за широкого внутреннего и внешнего рынка сбыта и зависимости от комплектующих, - отметил Николай Игнатьев. - Объемы производства и продаж в отрасли автомобилестроения в апреле-мае снизились, что отразилось на объемах выпуска автокомпонентов. Тем не менее, в период нерабочих дней предприятиями Союза работодателей проводились мероприятия для сохранения штатной численности».

Несмотря на беспрецедентное количество мер поддержки, принятых за последние два месяца Правительством РФ, и новые подходы к их реализации, для большинства производителей автомобильных компонентов господдержка оказалась не доступна, так как они не удовлетворяют одному или нескольким критериям в части отнесенияк особо пострадавшим отраслям или отраслям, требующим поддержки для возобновления деятельности, реестру МСП, перечню системообразующих организаций Российской Федерации, снижения выручки за второй квартал не менее 30%.

Как подчеркнул Николай Игнатьев, состояние предприятий и отрасли в целом со всей очевидностью доказывает необходимость адресных мер поддержки - общий подход оказался не применим. Президент СРСО внес ряд предложений о введении новых и совершенствовании действующих мер государственной поддержки, а, именно, разработать программу региональных льготных займов для предприятий автокомпонентной отрасли, обратиться к Правительству РФ с просьбойпри предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств снять ограничение, в соответствии с которым выручка предприятия должна снизиться более, чем на 30%, а также усилить консультационную помощь предприятиям в получении подходящих для конкретной компании мер поддержки, в том числе через GR-центр ГК «АКОМ», профессионально оказывающего такого рода содействие.

Как сообщил Дмитрий Азаров, для поддержки производителей автокомпонентов в рамках «Государственного фонда развития промышленности Самарской области», региональное правительство рассматривает вопрос выделения дополнительных 500 миллионов рублей.

Николай Игнатьев отметил, что ожидаемыми последствиями текущего кризиса станет перераспределение рынка в связи с вытеснением неэффективных предприятий. Восстановленный спрос в посткризисный период будет удовлетворяться финансово устойчивымии инновационными компаниями, у которых увеличится объем заказов, но имеющихся производственных мощностей может оказаться недостаточно.

«Поэтому важно сейчас усилить поддержку инвестиционной деятельности на перспективу для модернизации мощностей и реализации новых инвестпроектов, особенно в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов. Бизнесу следует уже сегодня готовиться к восстановлению прежнего уровня экономической и деловой активности». – заключил Николай Игнатьев.