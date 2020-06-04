2020-06-04T11:32:22+03:00
Общество

МТС продолжает серию живых онлайн-концертов на площадке МТС Live

4 июня запланирована прямая трансляция концерта группы «Дискотека Авария»
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В честь 30-летия группа подготовила специальную программу — поклонники услышат как свежие композиции, так и любимые хитыВ честь 30-летия группа подготовила специальную программу — поклонники услышат как свежие композиции, так и любимые хиты
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ПАО «МТС» продолжает организацию онлайн-концертов в формате дополненной реальности и планирует проведение серии таких концертов до конца лета. 4 июня на платформе МТС Live пройдет прямая трансляция концерта группы «Дискотека Авария».

Серия живых онлайн-концертов станет продолжением регулярных трансляций, запущеных компанией во время периода самоизоляции и привлекшей многомиллионную аудиторию. Концерты будут проходить еженедельно в интерактивном формате.

Концерт группы «Дискотека Авария» состоится в прямой трансляции 4 июня в 19-00 по московскому времени на сайте vr.mts.ru, на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях. В честь 30-летия группа подготовила специальную программу — в сет-листе прозвучат свежие композиции и всеми любимые хиты: «Небо», «Если хочешь остаться», «Disco Superstar», «К.У.К.Л.А.», а также трек «Алёна», который музыканты презентовали 15 мая. За долгий период своего существования, за песню «Небо». Группа «Дискотека Авария» — неоднократный обладатель премии «Золотой граммофон», дипломов «Песня года» и других. «Дискотека Авария» становилась лауреатом премии «MTV Russia Music Awards» (RMA) в номинации «Лучшая группа», она не раз получала премии «Муз-ТВ» в номинациях «Лучший танцевальный проект» и «Лучшая поп-группа», «Лучшая песня» и «Лучшее видео».

МТС начала проводить прямые онлайн-трансляции концертов отечественных звезд с начала введенного в России карантина. Компания организовала прямые трансляции концертов групп «Чайф», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета» и др. В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Число просмотров продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Общее количество лайков, репостов и комментариев превысило полмиллиона.

Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на МТС ТВ и на сайте vr.mts.ru в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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