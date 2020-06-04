В Самаре начали благоустройство сквера Овчарова

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:53:33+03:00

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Сегодня, 4 июня, глава Самары Елена Лапушкина побывала в поселке Прибрежный Красноглинского района. Там начались работы по благоустройству сквера на улице Овчарова. Согласно проекту, там появится общественное пространство с пешеходными дорожками и хорошим освещением, газонами и площадкой для отдыха.

– Также в планах рабочих обустройство игровой детской зоны, возведение хоккейной калды, баскетбольно-волейбольных площадок. Отдельно проработан вопрос озеленения: будут высажены деревья, кустарники и организованы цветники, – сообщает администрация города.

Сейчас работы в начальной стадии. Строители убрали аварийные деревья, демонтировали старый бордюрный камень и приступили к планированию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU