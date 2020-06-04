В Самарской области выросло число бессимптомных больных коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о новых заболевших в регионе на сегодня, 4 июня. Так, большинство инфицированных было выявлено в Тольятти и Самаре. Всего же за прошедший день появилось 63 новых пациента.
– В регионе выросло число бессимптомных больных. То есть тех, кто переносит инфекцию не имея никаких клинических проявлений. За прошедшие сутки было выявлено семь таких жителей региона, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области 2833 заболевших коронавирусом. 1212 человек выздоровели и были выписаны, еще 23 – скончались. Ограничительные меры в регионе продлятся минимум до 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU