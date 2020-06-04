2020-06-04T13:10:18+03:00
Общество

Глава Сызрани успокоил жителей, напуганных парковкой

Николай Лядин пообщался с горожанами после встречи с губернатором
Анастасия МЫШКИНА
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Николай Лядин поговорил с жителямиНиколай Лядин поговорил с жителями
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Глава Сызрани Николай Лядин после встречи с губернатором Дмитрием Азаровым пообщался с жителями города, которых беспокоит строительство парковки для детской поликлиники. В принципе, они согласны, что больнице нужно где-то ставить автомобили, но очень не хотят лишиться прелестей собственного двора.

Для того, чтобы развеять опасения, глава города встретился с горожанами и решил поговорить с ними об их страхах в связи со строительством детской поликлиники на 150 мест. Оказалось, что у жителей есть ряд предложений по благоустройству своего двора.

Мэр объяснил, что первая задача - определить площадь парковки. Затем представители администрации поговорят с жителями, внесут их предложения в протокол. Сейчас известно, что они просят оградить детскую площадку, восстановить асфальт, обрезать деревья. Все работы должны будут выполнить до 1 сентября.

Напомним, что губернатор побывал в Сызрани 2 июня и посмотрел, как город защищается от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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