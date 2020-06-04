2020-06-04T13:12:25+03:00
Общество

В Самарской области автомобиль с тремя девушками-подростками улетел в кювет

За рулем находился 19-летний парень
Владислав КИРСАНОВ
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Одну из пассажирок экстренно госпитализировалиОдну из пассажирок экстренно госпитализировалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 4 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 19-летний водитель «Приоры» ехал по трассе. В какой-то момент он превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет.

– Там автомобиль врезался в дерево. Пострадали три несовершеннолетние пассажирки авто. 16-летняя девушка была госпитализирована, еще две – 15-ти и 17-ти лет – получили помощь и были отправлены на амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что водитель на момент ДТП находился в трезвом состоянии. Полицейские сейчас проводят проверку, устанавливая все факты случившегося. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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