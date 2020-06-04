2020-06-04T14:12:29+03:00
Спорт

Перенос «Гонки Героев в Самаре - 2020»: когда пройдет, как вернуть билеты

Те, кто все-таки хочет испытать себя на «Гонке Героев» в 2020 году, могут отправиться в Казань
Вера ЦЫГАНКОВА
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Билеты на "Гонку Героев-2020" в Самаре будут действительны и через год Фото: Архив "КП"Билеты на "Гонку Героев-2020" в Самаре будут действительны и через год Фото: Архив "КП"
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20 июня в Самаре должна была состояться уже традиционная «Гонка Героев - 2020». Однако от ее проведения организаторам пришлось отказаться. Из-за пандемии коронавируса «Гонку Героев» в Самаре перенесли на следующий год.

- Вынуждены сообщить вам, что в связи с эпидемиологической ситуацией в России, «Гонка Героев» в Самаре, которая должна была состоятся 20 июня, переносится на 2021 год, - написали организаторы мероприятия в социальных сетях.

Приобретенные на этот экстремальный забег билеты можно сохранить. Через год они еще будут действительны. Организаторы обещают продлить действие билетов на обновленную дату.

Вернуть билеты на «Гонку Героев» в Самаре тоже можно. Для этого достаточно войти в свой личный кабинет на сайте «Лига Героев» и оформить возврат денег за билет.

Есть вариант и для тех, кто не хочет ждать «Гонки Героев» следующего года. Аналогичный экстремальный забег еще не отменен в Казани. Он должен состояться 8 августа. Всех, кто уже зарегистрировался на «Гонку Героев» в Самаре, приглашают приехать туда.

Чтобы зарегистрироваться на «Гонку Героев» в Казани, нужно написать письмо и отправить его на почту ik@heroleague.ru с указанием своих ФИО, номера участника и контактной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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