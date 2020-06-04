В Самарской области под наблюдением врачей по коронавирусу остаются почти 300 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:08:40+03:00

А общее число тестов на COVID-19 в регионе превысило 175 тысяч

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько было сделано тестов на новую инфекцию за прошедшие сутки.

– За минувший день специалисты провели 5453 анализа. За все время пандемии в регионе сделали 178191 тест на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 289 человек, – говорится в сообщении.

В регионе подтвердился диагноз у 2833 человек, сегодня, 4 июня, выявили еще 63 заболевших. В оперштабе рассказали, как они заразились COVID-19. 1212 человек из общего числа заболевших уже выздоровели и покинули больницы, еще 23 пациента скончались. На стационарном и амбулаторном лечении в Самарской области находятся 1598 человек. Также продолжают действовать ограничительные меры, такие как социальное дистанцирование и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU