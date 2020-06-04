2020-06-04T13:52:58+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде, несмотря на коронавирус, проведут «Горький fest»

Об этом объявил президент фестиваля Михаил Пореченков
Владислав КИРСАНОВ
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Заявки на участие в фестивале кино принимаются до 1 июляЗаявки на участие в фестивале кино принимаются до 1 июляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Одно из самых культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде «Горький fest» состоится, несмотря на угрозу коронавируса. Об этом сообщили организаторы, которые также отметили, что событие пройдет при обязательном соблюдении всех предписанных санитарных мер и требований.

Заявки на участие в конкурсной программе будут принимать до 1 июля. А президент кинофестиваля Михаил Пореченков обрадовал всех жителей региона и сообщил, что после месяцев самоизоляции «хочет всех хорошенечко обнять».

– Обстановка в России и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, – цитирует Пореченкова «КП-Нижний Новгород».

«Горький fest» – фестиваль нового отечественного кино, его конкурсная программа собирает различные формы: от короткометражных картин до экспериментального видео и смелой документалистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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